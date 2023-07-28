Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии 2023 года выросла на 1,5%

Она составила 12,75 млрд рубля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом полугодии 2023 года выросла на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составила 12,75 млрд рубля. Об этом говорится в отчете компании.

При этом выручка выросла на 14,6%, до 78,365 млрд рубля, а показатель EBITDA на 2,5% - до 22,19 млрд рубля.

Рост выручки обусловлен увеличением востребованности генерирующего оборудования на оптовом рынке и ростом цены реализации электроэнергии, уточняется в пресс-релизе компании.

Валовая прибыль компании за отчетный период составила 18,5 млрд рублей, увеличившись на 5,7%. Себестоимость продаж возросла на 17,6%, до 59,86 млрд рубля. Основным фактором изменения показателя является рост затрат на топливо на фоне роста выработки.

ОГК-2 - компания тепловой генерации, в состав которой входят 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.