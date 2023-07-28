Мозамбик заявил, что решение проблем в его сельском хозяйстве требует международной помощи

Президент страны Филипе Ньюси заявил о необходимости реализации и расширения инициатив, которые обсуждаются на саммите Россия - Африка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Решение проблем в сфере сельского хозяйства Мозамбика, в частности, возникшие в стране в этом году проблемы с урожаем, требуют международной помощи, в том числе выделения субсидий. Об этом заявил на пленарном заседании саммита Россия - Африка президент Республики Мозамбик Филипе Ньюси.

Ранее на пленарной сессии президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва будет и дальше ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции, в том числе продолжит безвозмездно передавать зерно и другие продукты нуждающимся странам.

"Инфляция в Мозамбике, к сожалению, не дает нам возможности развивать национальную экономику, но мы принимаем все возможные меры для того, чтобы разрешить эту ситуацию Одним из достаточно уязвимых секторов этой области является сельское хозяйство, и в 2023 году также у нас были проблемы с урожаем. Но мы решаем эти проблемы и всячески увеличиваем производительность труда в этой области, решаем проблемы сельхозпроизводителей в сельскохозяйственных зонах. Для нас также приоритетным является решение проблем, связанных с молодежью, и, соответственно, они не должны испытывать голод. Мы также надеемся на получение определенных субсидий и помощь со стороны международных организаций", - сказал он.

Говоря о потенциале сотрудничества с Россией, Ньюси заявил о необходимости реализации и расширения инициатив, которые обсуждаются на саммите, в том числе совершенствовать механизмы международной помощи.

"Мы также должны сотрудничать и в других областях, прежде всего цифровой экономики, области транспорта, развития науки и технологий, а также в области производства товаров с добавленной стоимостью. Мы должны развивать наше сотрудничество в области торговли, бизнеса", - сказал президент Мозамбика.

При этом он пояснил, что для Мозамбика и других стран Африки важно постоянное членство в Совете Безопасности ООН, так как "только так африканские страны могут принимать эффективные, долгосрочные решения". Президент Республики Мозамбик добавил, что в марте 2023 года вопрос постоянного членства стран Африки обсуждался в Совбезе ООН. "Мы также считаем, что очень важно создание общего фонда всех стран для борьбы с терроризмом. Это очень важно для построения мира и поддержания усилия по его сохранению в Мозамбике. Также нужно вести политический диалог на международном уровне", - предложил Ньюси.