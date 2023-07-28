Индия планирует увеличить производство микросхем благодаря зарубежным инвесторам

Нарендра Моди сообщил, что страна совместно с партнерами намерена развивать полупроводниковую промышленность

ЛОНДОН, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр республики Нарендра Моди заявил инвесторам, что Индия хочет быть надежным партнером в сфере производства полупроводников и намерена снабжать своей продукцией весь земной шар. Его слова привело агентство Reuters.

"Чтобы ускорить рост полупроводникового сектора в стране, мы постоянно проводим политические реформы. Вместе со странами-партнерами мы разрабатываем планы по развитию полупроводниковой промышленности", - заявил политик на состоявшейся в его родном штате Гуджарат конференции Semicon India 2023. Он подчеркнул, что Индия готова стать "надежным партнером" в этой сфере.

На этой конференции республика договорилась с американской компанией AMD об инвестициях в размере $400 млн. В Бангалоре будет создан инновационный центр, который займется разработкой новых микрочипов.

11 июля компания Foxconn вышла из совместного проекта с индийским конгломератом Vedanta по выпуску полупроводников стоимостью $19,5 млрд. Еще два консорциума, один из которых включает в себя израильскую компанию Tower Semiconductor, ранее объявляли о планах инвестировать в экономику Индии по $3 млрд каждый, однако сейчас переговоры приостановлены.

Правительство Индии рассчитывает создать в стране собственную отрасль производства полупроводников. С этой целью власти активно привлекают зарубежные компании, создавая благоприятные условия для размещения производства в стране.