28 июля, 12:17,
обновлено 28 июля, 12:59

Глава Росатома назвал безопасным состояние Запорожской АЭС

Алексей Лихачев также сообщил, что уровень радиации вокруг станции соответствует естественному

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) абсолютно безопасное, уровень радиации вокруг станции соответствует естественному. Об этом заявил журналистам на саммите Россия - Африка генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

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"Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному", - сказал Лихачев.

Также специалисты МАГАТЭ осмотрели гидротехнические сооружения, замерили уровень воды в пруду-охладителе, который составляет 16,3 м и "абсолютно устраивает". Кроме того, была осмотрена скважина, пробуренная для пополнения пруда в случае необходимости.

"Комиссия МАГАТЭ осмотрела территорию станции на предмет наличия взрывных устройств. Было отфиксировано, что в рабочих зонах, рабочих пространствах они не были обнаружены. Мы и дальше будем поддерживать активное участие инспекторов МАГАТЭ в контроле за жизнедеятельностью станции", - добавил Лихачев.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля параллельно с экономическим и гуманитарным форумом. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка. 

Теги:
УкраинаРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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