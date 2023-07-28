В ФСВТС допустили возможность обсуждения поставок Checkmate в Африку в будущем

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках саммита Россия - Африка этот вопрос не поднимали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Поставка Checkmate и других российских истребителей в страны Африки не обсуждалась в рамках саммита Россия - Африка, но вопрос может быть поднят в будущем, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев в кулуарах саммита.

"Нет, такого вопроса мы не обсуждали. Этот форум не предназначен для предметных, контрактных, переговоров по ВТС. <...> Это не предмет сегодняшнего дня, естественно - вопрос интересный. <...> Я думаю, мы к этому вопросу вернемся", - сказал он.

О самолете

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Ожидается, что установочную партию истребителей произведут в 2026 году.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Масса полезной нагрузки превышает 7 т. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.