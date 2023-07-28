В Комиссии АС выразили обеспокоенность вопросом поставок зерна из-за ситуации на Украине

Председатель комиссии Муса Факи Махамат отметил, что украинский конфликт имеет негативное влияние на весь мир

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Страны Африканского континента обеспокоены ситуацией с поставками зерновых, которая сложилась в связи с событиями вокруг Украины. Об этом заявил председатель Комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат на пленарном заседании второго саммита Россия - Африка.

Он отметил, что украинский конфликт имеет негативное влияние на весь мир. "Конечно, мы обеспокоены вопросом поставок зерновых", - сказал председатель комиссии. Он также выступил за урегулирование конфликта на справедливой основе.