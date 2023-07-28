В "Ростелекоме" заявили, что атаки не смогли остановить работу "Госуслуг" с начала СВО

По словам гендиректора "Ростелеком-солар" Игоря Ляпунова, опыт получения "самых передовых и мощных" кибератак закладывается в технологии по кибербезопасности, которые разрабатываются

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Работа портала госуслуг ни разу не была нарушена от кибератак после начала специальной военной операции (СВО). Об этом в ходе саммита Россия - Африка рассказал гендиректор компании "Ростелеком-солар" Игорь Ляпунов.

"В прошлом году, в первые месяцы начала СВО, мы наблюдали эффект, когда на биржах в даркнете распродавались хакерские ресурсы для атак на территорию России. Конечно, "Госуслуги" являются колоссальным магнитом для хакеров. Это большой вызов. За эти 1,5 года ни одной успешной кибератаки и остановки наших государственных сервисов не было", - сказал Ляпунов.

Он отметил, что опыт получения "самых передовых и мощных" кибератак закладывается в технологии по кибербезопасности, которые разрабатываются.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.