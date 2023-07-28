"Газпром-медиа" предложил размещать контент из Африки на своих ресурсах

По словам замгендиректора холдинга Юлии Голубевой, одним из сильнейших инструментов для "знакомства" разных культур являются медиа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" готов создать тематические каналы на своих ресурсах Rutube и Premier для размещения контента из африканских стран, а также приступить к совместному кинопроизводству, сообщила заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева на саммите Россия - Африка.

"Со своей стороны, мы заинтересованы в размещении и трансляции контента из африканских стран. Например, мы могли бы завести тематический канал на нашей видеоплатформе Rutube или на нашей онлайн платформе Premier. У нас большое количество форматов и площадок, которые могут быть задействованы для популяризации культуры стран Африки", - сказала она на сессии "Глобальные ценности как основа взаимодействия в культурно-образовательной сфере".

Голубева отметила, что холдинг готов обсуждать с коллегами из стран Африки возможное сотрудничество по совместному кинопроизводству. Холдинг также заинтересован в обмене контентом с коллегами из Африки, добавила заместитель гендиректора "Газпром-медиа". "Мы можем сформировать, исходя из запросов коллег из стран Африки, пакет из программ, сериалов и фильмов для последующей трансляции на территории стран Африки", - предложила она.

В настоящее время российская аудитория практически не знакома с культурой стран Африки, что показал опрос, проведенный холдингом специально для сессии на саммите. "Мы задали один вопрос: знакомы ли вы с творчеством хотя бы одного африканского писателя, художника и кинорежиссера? Результаты печальные: из 13,5 тыс., принявших участие в опросе, 88% ответили, что нет. Это означает, что почти 90% российской аудитории не знают ни одного представителя из культурной сферы африканских стран", - отметила Голубева.

Одним из сильнейших инструментов для "знакомства" разных культур являются медиа, уверена Голубева. "Я надеюсь, что потенциальные возможности нашими совместными усилиями превратятся в реальные проекты, повысят осведомленность аудитории о культуре наших стран", - заключила она.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.