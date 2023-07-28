Суд Екатеринбурга 14 августа рассмотрит иск ГП о взыскании с Гайсина акций "Уралбиофарма"

Акции были приобретены с нарушением законодательства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура России подала иск в суд о взыскании с бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина акций фармацевтической компании "Уралбиофарм" стоимостью в 3 млрд рублей в пользу государства. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Ленинский районный суд Екатеринбурга подан иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций ОАО "Уралбиофарм", коммерческого банка "Вятич" (ПАО), а также долей участия в уставных капиталах ООО "Вагран" и ООО "Актай-М", - сообщили в Генпрокуратуре.

По данным Генпрокуратуры, акции были приобретены с нарушением законодательства, поскольку Гайсин, являясь депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством. "Он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны - ОАО "Уралбиофарм", незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности. В результате совершенных сделок Гайсин стал монопольным владельцем акционерного общества, увеличив долю своего бенефициарного участия до 99,995%", - отметили в Генпрокуратуре.

Для сокрытия этого от контролирующих органов Гайсин передал акции аффилированному с ним номинальному держателю - банку "Вятич", который он также скрытно приобрел, являясь членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. "Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета", - отметили в прокуратуре. Учрежденные ООО "Вагран" и ООО "Актай-М" выполняли роль номинальных держателей акций. "Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По ходатайству надзорного ведомства судом до рассмотрения иска в качестве обеспечительной меры наложен арест на акции. Судебное заседание по иску назначено на 14 августа.