Минтруд заявил о перерасчете пенсий части работающих пенсионеров в новых регионах

Его проведут 1 августа

САМАРА, 28 июля. /ТАСС/. Перерасчет пенсии работающих пенсионеров, перешедших на российское законодательство, проведут 1 августа, наравне с работающими пенсионерами других регионов. Об этом сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день на новых территориях большинство граждан начинает оформлять пенсии по российскому законодательству, но еще часть людей старшего поколения получает выплаты из бюджетов субъектов. И из бюджетов субъектов они получают пенсии в виде социальной выплаты, <...> здесь нужно смотреть особенности регионального законодательства. Но общий порядок, который распространяется на всех федеральных получателей, единый по всей стране. В том числе для новых субъектов", - сказал он.

Перерасчет пенсий работающих пенсионеров происходит ежегодно 1 августа. На него имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2022 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии индивидуальный, он зависит от зарплаты работающего пенсионера в предшествующем году, с учетом которой работодатель уплатил страховые взносы, и были начислены пенсионные коэффициенты. Также учитывается и год выхода на пенсию, поскольку используется размер стоимости коэффициента, установленного в тот год.