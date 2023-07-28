28 июля, 12:55
Саммит Россия – Африка

Минцифры видит большие перспективы увеличения товарооборота IТ-услуг между РФ и Африкой

Замглавы Минцифры Александр Шойтов сообщил, что сотрудничество со странами Африки отличается высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минцифры РФ видит значительные перспективы увеличения товарооборота телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг между Россией и странами Африки. Такую оценку привел замглавы Минцифры Александр Шойтов в ходе саммита Россия - Африка.

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"Мы видим значительные перспективы для увеличения российско-африканского товарооборота телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг", - сказал он.

Шойтов отметил, что сотрудничество со странами Африки отличается высоким уровнем доверия и постоянной взаимной поддержкой. Он также убежден, что цифровая трансформация для Африки имеет огромное значение. "По данным Российской академии наук, рынок решений ИКТ для [африканского] госсектора оценивается объемом порядка $100 млрд на период до 2030 года", - добавил Шойтов.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

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