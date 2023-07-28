РЖД намерены сотрудничать с Ганой в области развития железных дорог

Кроме того, как сообщили в пресс-службе холдинга, "РЖД Интернешнл" будет готова предложить республике создание единого диспетчерского центра управления перевозками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует сотрудничать с Ганой по реализации проектов в области железных дорог на территории африканского государства. Меморандум о взаимопонимании подписали "РЖД интернешнл" (дочерняя компания РЖД) и Министерство развития железных дорог Республики Гана в рамках саммита Россия - Африка, сообщили в пресс-службе компании.

"Документ подтверждает: обоюдную готовность и заинтересованность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов на территории Ганы; намерение проработать форматы участия российской компании в выполнении работ, связанных с проектированием и строительством объектов "под ключ", включая поставку необходимых материалов и оборудования, а также тягового и подвижного состава", - пояснили в холдинге.

Кроме того, "РЖД Интернешнл" будет готова предложить Гане создание единого диспетчерского центра управления перевозками; обучение специалистов; поставки строительной железнодорожной техники для обслуживания инфраструктуры; а также передачу опыта и технологий.

Ранее в ходе саммите Россия-Африка превый замглавы РЖД Сергей Павлов сообщил, что холдинг готов создавать транспортные системы и вкладывать свои компетенции в развитие железных дорог Африки.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.