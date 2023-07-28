"Русгидро" заявил о необходимости комплексного развития гидроэнергетики в Африке

По данным компании, гидропотенциал регионов континента превышает 600 ГВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Африканский континент нуждается в комплексном развитии гидроэнергетики и освоении своего гидропотенциала. Об этом заявил в рамках саммита Россия - Африка замглавы "Русгидро" по проектному инжинирингу, устойчивому развитию и международному сотрудничеству Сергей Мачехин. Гидропотенциал регионов Африки превышает 600 ГВт, говорится в презентации компании.

Из презентации следует, что гидропотенциал регионов Африки составляет 630 ГВт, в то время как освоены из них только 38 ГВт, из которых 5,9 ГВт приходится на Западную Африку, 4,3 ГВт - на Центральную, 6,95 ГВт - на Северную, 6,9 ГВт - на Восточную, еще 14,9 ГВт - на Южную.

Мачехин отметил, что одним из элементов долгосрочного и независимого развития африканского континента является бережливое управление водными ресурсами в рамках сбора, аккумуляции и справедливого использования поверхностного стока. Второе - это комплексное развитие самой гидроэнергетики.

"Кроме строения новых мощностей, что, естественно, требует большого количества инвестиций и временных затрат, очень важно обратить внимание на модернизацию, реконструкцию и дальнейшее использование существующих мощностей, которые были созданы в том числе с участием советской инженерной школы", - отметил он.

Кроме того, Мачехин выступил за освоение геотермального потенциала африканского континента, отметив, что он является самым зеленым на сегодняшний день с точки зрения энергетики. "Последнее - это не экспорт, а именно трансфер технологий, тех научных изысканий и решений, которые обеспечат будущее африканского континента на горизонте 50 лет", - подытожил замглавы "Русгидро".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.