МЭР заявило о готовности России наращивать сотрудничество с Африкой в электроэнергетике

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что у страны есть компетенции для создания и гидростанций, и атомных станций, и зеленой энергетики, и традиционной энергетики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова наращивать сотрудничество с Африкой в сфере электроэнергетики и геологоразведки, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на саммите Россия - Африка. Эти сферы министр назвал "точками роста".

"Мы прекрасно понимаем, что дальнейшая индустриализация континента, рост качества жизни потребует принципиально иного объема потребления и выработки электроэнергии, в первую очередь. И мы здесь предлагаем усилить совместную работу по строительству новых мощностей для стран Африки", - сказал он.

Решетников отметил, что у России есть компетенции для создания и гидростанций, и атомных станций, и зеленой энергетики, и традиционной энергетики. "Потому что как бы мы к этому ни относились, но самая дешевая электроэнергия - это вырабатываемая из углеводородов. Поэтому африканский континент будет идти по этому пути, исходя из того, что нужно очень быстро наращивать темпы роста", - сказал глава МЭР.

При этом Африке нужны не только энергетические мощности, но и мощности по переработке, в том числе и нефти, и газа, указал он. "Здесь не хватает нефтеперерабатывающих заводов. Это как раз те технологии, которые есть у Российской Федерации. Мы практически полностью независимы при создании оборудования для нефтеперерабатывающих производств. Поэтому мы это предлагаем", - сказал министр.

Также глава МЭР назвал точками роста для развития сотрудничества геологоразведку и добычу полезных ископаемых. "Здесь задача номер один - поиск, разведка недр. Исследования не до конца изучены, а в ряде стран, можно прямо сказать, мало изучены богатейшие ресурсные базы континента", - сказал Решетников.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.