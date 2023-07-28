Эксперт: БРИКС может содействовать борьбе с антимонопольными практиками в Африке

По словам исполнительного секретаря Комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей Гамбии Амаду Сисея, борьба с монополистами является "важным приоритетом" для страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Международное сотрудничество, в том числе в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), может сыграть важную роль в борьбе с антиконкурентными практиками в странах Западной Африки. Такое мнение выразил исполнительный секретарь Комиссии по вопросам конкуренции и защите прав потребителей Республики Гамбия Амаду Сисей в ходе второго саммита Россия - Африка.

"Международное сотрудничество имеет решающее значение в борьбе с коррупцией и [деятельностью] трансграничных картелей [в западноафриканских странах]. <...> Сотрудничество с [государствами - участниками] БРИКС также может помочь в борьбе с антиконкурентными практиками [в этом регионе]", - заявил он.

По словам эксперта, борьба с монополистами является "важным приоритетом для Гамбии". Она реализуется в том числе в рамках неформальных региональных объединений национальных органов по вопросам конкуренции, например Африканского форума по вопросам конкуренции. В этом контексте серьезным вызовом для стран Западной Африки являются коррупция и бедность, отметил эксперт.