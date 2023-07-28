В Волгоградской области открыли распределительный центр Х5 Group

Объем инвестиций в проект составил 3,4 млрд рублей

ВОЛГОГРАД, 28 июля. /ТАСС/. Распределительный центр розничной компании X5 Group площадью около 43 тыс. кв. м открыт в Краснооктябрьском районе Волгограда. Объем инвестиций в проект составил 3,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Распределительный центр розничной компании X5 Group открыли сегодня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Новый объект позволит осуществлять бесперебойные поставки продукции в магазины, сократить затраты на перевозки и расширить географию продаж для местных производителей, обеспечить 350 новых рабочих мест для жителей региона. <…> Объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Комплекс объединяет шесть мультитемпературных зон, в том числе для хранения сухой, свежей и замороженной продукции. В каждой секции созданы условия для обеспечения свежести продуктов. Распределительный центр принимает около 5,5 тыс. наименований товаров, которые планируют направлять в 410 магазинов "Пятерочка" в Волгоградской и Астраханской областях, а также в 25 магазинов "Чижик". Комплекс будет обслуживать около 400 поставщиков.