В ЮАР заявили о тесном сотрудничестве стран БРИКС для ликвидации нечестной конкуренции

В качестве примера замкомиссара в Комиссии по конкуренции ЮАР Хардин Ратшисусу привел выявление в 2007 году картельного сговора производителей цемента, который распространялся на несколько континентов, включая Африку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия, ЮАР) является тем международным объединением, которое активно борется в мировой экономике с картелями и добивается успеха. Об этом заявил заместитель комиссара в Комиссии по конкуренции ЮАР Хардин Ратшисусу на сессии "Борьба с антиконкурентными практиками, пресечение трансграничных картелей и международное сотрудничество", состоявшейся в рамках саммита Россия - Африка.

"Сотрудничество стран БРИКС в борьбе с картелями показало свою эффективность, - отметил он. - Международная координация необходима, чтобы защищать национальные экономики от нечестной конкуренции. В борьбе с картелями нужно доверие между ее участниками, так как часто приходится делиться конфиденциальной информацией". Ратшисусу отметил, что доверительная атмосфера сотрудничества внутри БРИКС способствует более эффективному противодействию нечестной конкуренции.

В качестве примера Ратшисусу привел выявление в 2007 году картельного сговора производителей цемента, который распространялся на несколько континентов, включая Африку. "Центр этого картеля находился в ЮАР, - отметил он. - Нам удалось демонтировать его африканскую часть". В качестве другого примера он назвал разоблачение картеля в области морских грузоперевозок, когда "стоимость тонны перевозимого товара из Азии в Африку выросла с 2020 по 2022 год почти в два раза". По словам эксперта, расследование еще ведется.