Авиакомпания Tajik Air возобновит полеты в ближайшие два месяца

Она приняла решение о прекращении полетов в 2019 году из-за финансовых и технических проблем

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Таджикская авиакомпания Tajik Air, которая прекратила полеты в 2019 году из-за финансовых и технических проблем, возобновит полеты в ближайшие два месяца. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Душанбе гендиректор авиакомпании Парвиз Шодмонзода.

"Может август, может сентябрь, в самом скором времени мы начнем полеты", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В 2018 году для улучшения финансового состояния компании был создан наблюдательный совет, возглавляемый премьер-министром страны Кохиром Расулзодой.

Для возобновления полетов компания планировала взять в лизинг два самолета Airbus А-319 с компоновкой 320 кресел и А-321 на 220 мест.