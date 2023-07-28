Российские профсоюзы предложили ежегодно повышать покупательную способность МРОТ

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 242 рубля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России считает необходимым обеспечить ежегодное повышение уровня реального содержания (покупательной способности) минимального размера оплаты труда, сообщается на сайте федерации.

"Во исполнение указания президента РФ МРОТ устанавливается в сумме 19 242 рубля с 1 января 2024 года. Соотношение МРОТ и медианной заработной платы составит 47,7%. Реальное повышение покупательной способности МРОТ будет зависеть от роста потребительских цен и роста медианной заработной платы. В текущих условиях спрогнозировать рост данных показателей затруднительно. Профсоюзы считают необходимым дополнить законопроект нормой, обеспечивающей ежегодное повышение уровня реального содержания (покупательной способности) МРОТ", - говорится в сообщении по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

МРОТ - денежная величина, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего норму рабочего времени в рамках своих должностных обязанностей. Минимальный размер оплаты труда гарантирован ст. 7 Конституции РФ. На 1 января 2023 года МРОТ установлен на уровне 16 242 рубля.