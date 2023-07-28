Москва возглавила рейтинг доступности кадров для инновационной экономики за июнь

В самой крупной группе по численности экономически активного населения второе место занял Санкт-Петербург, а третью позицию - Свердловская область

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Москва, Новосибирская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область стали лидерами рейтинга доступности кадров для инновационной экономики за июнь. Это следует из результатов рейтинга, который составлен Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР), материалы имеются в распоряжении ТАСС.

Рейтинг поделен на пять групп по численности экономически активного населения. В самой крупной группе (более 2 млн человек экономически активного населения) лидирует Москва, второе место занимает Санкт-Петербург, третью позицию - Свердловская область. Во второй подгруппе в лидеры вышла Новосибирская область, вторую строчку занимает Нижегородская область, на третьем месте находится Красноярская область. Лидером третьей группы регионов, где число экономически активного населения не превышает 1 млн человек, стала Тюменская область, второе место заняла Томская область, на третью позицию поднялась Ярославская область.

Лучшим регионом в четвертой группе стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте - Сахалинская область. Первое место среди самых маленьких по численности экономически активного населения субъектов заняла Магаданская область.

Пресс-служба АИРР со ссылкой на экспертов ассоциации отмечает, что в отряслях, связанных с туризмом, гостиничным хозяйством и обслуживанием, работодатели активно нанимают новых сотрудников для обеспечения повышенного потока клиентов. Также начинается подготовка к учебному году, что повышает спрос на педагогов, экспертов и менеджеров.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов Российской Федерации в вопросах экономического развития на основе объединения и использования научных, научно-технических и инновационных результатов развития.