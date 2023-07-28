"Норникель" в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ почти в три раза

Она составила 111 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ в I полугодии 2023 года упала почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 111 млрд рублей, говорится в материалах ГМК.

Выручка за отчетный период снизилась на 6,7% - до 397 млрд рублей, валовая прибыль - на 28,9%, до 142,9 млрд рублей, прибыль от продаж составила 109,2 млрд рублей (-33,8%). Доналоговая прибыль упала до 94,9 млрд рублей (-77%).

Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.