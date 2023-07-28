В Египте заявили, что госструктуры Африки способствуют увеличению торговли с Россией

Речь идет о структурах африканских стран, занятых в сфере защиты конкуренции, отметил глава управления по вопросам в этой сфере Махмуд Момтаз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Государственные структуры африканских стран, занятые в сфере защиты конкуренции, могут сыграть серьезную роль в продвижении взаимодействия и увеличении торговли с Российской Федерацией. Такое мнение высказал глава управления по вопросам конкуренции Египта Махмуд Момтаз.

"Вопросы обмена информацией, координации расследований, гармонизация законодательства в сфере защиты конкуренции выходят за пределы региональных организаций", - отметил Момтаз в ходе сессии "Борьба с антиконкурентными практиками, пресечение трансграничных картелей и международное сотрудничество", проходящей в рамках форума Россия - Африка в Санкт-Петербурге. По его словам, объем торговли между странами Африки и РФ в 2021 году составил около $15,6 млрд. "Учитывая число африканских стран, - пояснил он, - надо сделать еще очень многое, чтобы увеличить эти показатели, и ведомства по защите конкуренции в трансграничном контексте могут сыграть здесь существенную роль".

Как подчеркнул Момтаз, "Египет ставит международное сотрудничество в этой сфере своим приоритетом". Это взаимодействие, заметил он, необходимо для того, чтобы "у нас были единые подходы к защите принципов конкуренции, схожее понимание применения политики в этой области, что позволит улучшить не только динамику, но и объемы торговли между нашими странами". Он указал на важность сотрудничества между контролирующими ведомствами, в том числе и с целью "отслеживать недобросовестные сговоры между компаниями, которые могут влиять не только на объемы торговли и ситуацию на рынке, но и на рынок труда". В настоящее время, пояснил он, "африканские страны особенно серьезно относятся к вопросу создания новых рабочих мест".

Египетский представитель рассказал о запуске в марте 2022 года межарабской сети по защите конкуренции, в основе которой три рабочих группы: непосредственно по вопросам защиты конкуренции, по сделкам по слиянию и поглощению, и по институциональному развитию. Момтаз также сообщил о "процессе создания хаба по генерации знаний и опыта на региональном уровне в сотрудничестве со многими африканскими государствами". В этом аспекте он выделил взаимодействие по цифровому рынку, так как, по его словам, "это новая грядущая эра, электронная коммерция, а в этой связи меняется практика по защите конкуренции, что влечет за собой соответствующие изменения в законодательствах отдельных государств".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.