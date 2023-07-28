Энергопалата Африки заявила об обсуждении странами континента вклада РФ в газовые проекты

Председатель организации Энджей Аюк отметил, что государства также рассматривают возможность реализации с Россией "зеленых" проектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Несколько африканских стран, например Алжир, ЮАР, Замбия и Южный Судан, обсуждают с Россией возможность инвестиций в газовые проекты на их территориях. Об этом сообщил ТАСС председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в кулуарах саммит Россия - Африка.

"Страны от Южного Судана до Замбии, до Алжира, до ЮАР обсуждают инвестиции в газовые проекты. Обсуждались новые инвестиции, например, в Конго, где мы увидим российскую компанию, проделыващую большую работу", - сказал он.

Аюк добавил, что африканские страны также рассматривают возможность реализации с Россией "зеленых" проектов.

Глава Африканской энергопалаты подчеркнул, что страны континента готовы к закупкам российского СПГ, чтобы эффективнее бороться с энергетической бедностью. "Это создает возможность борьбы с энергетическим кризисом, с которым мы сейчас сталкиваемся. Мы можем использовать СПГ для электрификации Африки - он чище, лучше, более доступный, надежный", - пояснил он.

Говоря о том, готовы ли страны Африки переходить на расчеты в рублях при торговле с Россией, Аюк ответил, что вопрос не в готовности африканцев к этому. "А вопрос в том, готова ли России торговать, - отметил он. - В Африке 54 страны, и у нас 41 валюта. Мы знаем, как работать с разными валютами. И африканцы, находясь тут, демонстрируют приверженность развитию бизнеса [с Россией]".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.