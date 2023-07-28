В Варшаве призвали Киев принимать во внимание интересы Польши в вопросе поставок зерна

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский указал, что Варшава не может закрывать глаза на уничтожение сельского хозяйства страны

ТАСС, 28 июля. Украинская сторона должна с пониманием относиться к позиции Польши, которая после прекращения зерновой сделки отказалась открывать свои границы для украинского зерна, сохраняя только транзит. Об этом заявил в эфире Польского радио лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость", вице-премьер Ярослав Качиньский.

По его словам, если Европейская комиссия (ЕК) не продлит решение об эмбарго на поставки зерна с Украины, "придется принять индивидуальное решение". "Но я думаю, что другие страны восточного фланга также примут такое решение, то есть просто будут продолжать блокаду", - сказал он.

"Нужно ставить вопрос ребром, когда речь идет о наших интересах", - указал Качиньский, добавив, что Варшава не может закрывать глаза на уничтожение польского сельского хозяйства. "Этим мы пожертвовать не можем, и наши украинские друзья должны это понимать", - отметил он.

Как заверил политик, Польша и в будущем будет отстаивать интересы польского сельского хозяйства. "У нас просто нет шансов в прямой конкуренции со страной, имеющей огромные площади чернозема и совершенно отличную от нашей структуру земледелия, более эффективную во многих отношениях", - признал он.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, защищая интересы своих фермерских хозяйств, запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Несколько дней назад пять стран Центральной Европы совместно обратились к Еврокомиссии с просьбой продлить как минимум до конца года запрет на импорт зерна с Украины, установленный до 15 сентября. В то же время они подтвердили, что будут и дальше разрешать транзитные перевозки по своей территории украинской сельхозпродукции и сохранят в этих целях так называемые коридоры солидарности. Польша и Венгрия заявили, что если ЕК не примет их позицию, они сохранят эмбарго в одностороннем порядке и не намерены открывать свои границы для украинского зерна.