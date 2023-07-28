РФ и Экваториальная Гвинея обсудили взаимодействие стран в рамках ОПЕК+ и геологоразведки

Как отметил глава Минэнерго Николай Шульгинов, российская сторона заинтересована в сотрудничестве в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия и Экваториальная Гвинея обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК+, в сфере нефтедобычи, геологоразведки и в электроэнергетике. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром горнодобывающей промышленности и углеводородов Республики Экваториальной Гвинеи Обуру Ондо на полях саммита Россия - Африка.

Стороны обсудили взаимодействие двух стран в рамках ОПЕК +, а также по линии Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), уточняется в сообщении.

"ФСЭГ играет важную роль для газовой отрасли. Сегодня необходимо повышать авторитет форума и важность газа для работы на энергетическом рынке", - отметил Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Министры также рассмотрели вопросы взаимодействия по расширению представленности российских компаний в Экваториальной Гвинее, в частности, в сфере нефтедобычи, геологоразведки и в электроэнергетике.

По словам Шульгинова, российская сторона заинтересована в сотрудничестве в области стандартизации и оценки соответствия нефтегазового оборудования. В частности, Институт нефтегазовых технологических инициатив готов предоставить эквагвинейским партнерам статус наблюдателя на один год для оценки деятельности организации.

"Такой опыт позволит расширить пул потенциальных поставщиков оборудования и повысить конкуренцию на рынке нефтегазового оборудования, укрепить технологический суверенитет наших стран", - подчеркнул глава Минэнерго РФ.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия-Африка.