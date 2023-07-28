Хуснуллин допустил изменение сроков корректировки градостроительных документов

Они могут сократиться до полугода, заявил заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил разработанный правительством федеральный закон, который в том числе позволит на три-шесть месяцев сократить временные затраты как правообладателей при разделе земельных участков, так и органов власти при корректировке градостроительной документации. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.

"Данное нововведение позволит в среднем на три-шесть месяцев сократить временные затраты, а также финансовые издержки как правообладателей при разделе земельных участков, так и органов власти при корректировке градостроительной документации", - приводится в сообщении цитата Хуснуллина.

По данным вице-премьера, разработанный правительством федеральный закон предусматривает упрощение административных процедур в строительной отрасли и снижение бюрократических барьеров. Согласно принятым изменениям, вводится механизм упрощенного устранения пересечений границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. По его словам, теперь Росреестр сможет самостоятельно вносить изменения в данные о местоположении границ в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).Этим правом ведомство может воспользоваться, если половина или более площади земельных участков находится в границах определенного населенного пункта или территориальной зоны.

Также на сайте сообщается, что одобрены изменения, которые оптимизируют и упрощают порядок подготовки документов планирования и зонирования. "Появилась возможность принимать единый документ планирования и зонирования, то есть мастер-план, для нескольких муниципальных образований, объединенных общими социально-экономическими связями. Это положительно отразится на сроках и гибкости управленческих решений", - отметил вице-премьер.

Еще одно нововведение разрешает устанавливать экспериментальный режим цифровых инноваций для реализации приоритетных строительных проектов с использованием передовых технологий. Как пояснил Хуснуллин, это позволит оптимизировать взаимодействие застройщиков и органов власти на всех этапах жизненного цикла инвестиционного проекта. Таким образом, применение современных цифровых технологий существенно сократит количество процедур в строительстве.

Кроме того, для земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог вводится упрощенный порядок их образования - на основании схемы земельного участка и без подготовки проекта межевания.