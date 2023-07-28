Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" протестирует и внедрит микросхемы в московские банкоматы

Банкомат внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России, и успешно эксплуатируется финансовыми организациями

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" компания "Микрон" и столичное предприятие "САГА" заключили соглашение о тестировании и внедрении отечественных микросхем и микроконтроллера "MIK32 Амур" в устройства самообслуживания - российские банкоматы SAGA S-200 ATM. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" компания "Микрон" и московская корпорация "САГА" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Компании займутся совместным тестированием и внедрением отечественного микроконтроллера MIK32 Амур и других серийных микросхем "Микрона" в отечественные банкоматы SAGA S-200 ATM с функцией рециркуляции денег", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, банкомат внесен в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и успешно эксплуатируется финансовыми организациями.

Гендиректор АО "САГА Технологии" Андрей Жолобов отметил, что отечественный банкомат SAGA S-200 ATM - это важный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета банковского сектора. Компания планирует не только использовать серийные изделия "Микрона", но и внедрять будущие разработки в новые линейки продукции.

"При импортозамещении важно локализовывать всю цепочку до уровня микросхем. Мы с компанией "САГА" уже тестируем микроконтроллер MIK32 Амур для использования в новом отечественном банкомате, а также готовимся к тестированию ряда интерфейсных микросхем и микросхем управления питанием. Наша общая задача - обеспечить страну полностью импортонезависимыми устройствами массового применения", - добавила гендиректор АО "Микрон" Гульнара Хасьянова.

Поддержка научного производства

"Москва активно поддерживает предприятия, работающие в сфере научных исследований, разработок и производства высокотехнологичных импортозамещающих продуктов. Для них действуют меры поддержки, работают образовательные программы, проводятся технологические конкурсы, создаются площадки для тестирования инноваций, технопарки и промышленные кластеры. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами", - подчеркнули в пресс-службе.

Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ "Технополис Москва". Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 260 га.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов, заключили в мэрии.