28 июля, 13:48
Саммит Россия – Африка

"Уралхим" планирует увеличить поставки в Африку в 10 раз

Генеральный директор компании Дмитрий Коняев сообщил, что на это потребуется время

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Уралхим" намерен увеличить поставки в Африку в 10 раз, однако на это потребуется время. Об этом заявил генеральный директор компании Дмитрий Коняев в эфире телеканала "Россия-24" на саммите Россия - Африка.

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"Мы хотели бы нарастить поставки в Африку раз в 10. Но это потребует времени", - сказал он.

Гендиректор также отметил, что за последние пять лет "Уралхим" поставил 2,5 млн тонн удобрений в африканские регионы.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
РоссияСаммит Россия – Африка
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