Глава ФАС указал на важность расширения сотрудничества с Африкой по выявлению картелей

Максим Шаскольский отметил, что трансграничные картели характеризуются "своей продолжительностью", они затрагивают наиболее важные, социально значимые сектора экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Антимонопольным органам России и Африки необходимо расширить сотрудничество в области пресечения трансграничных антиконкурентных практик. Такое мнение озвучил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Максим Шаскольский на полях саммита Россия - Африка. По его словам, технологический потенциал транснациональных корпораций позволяет ограничивать конкурентов и манипулировать потребителями.

"Сегодня мировая экономика сталкивается с последствиями глобализации. Усиливается влияние транснациональных корпораций, чей технологический потенциал позволяет ограничивать конкурентов и манипулировать потребителями. Увеличивается количество и масштаб сделок экономической концентрации, что приводит к консолидации отраслей, появляются новые типы антиконкурентных соглашений, в том числе заключаемых с помощью искусственного интеллекта. Растет число трансграничных картелей. <…> Текущие условия требуют расширения нашего с вами сотрудничества для эффективного пресечения трансграничных антиконкурентных практик", - сказал он.

Шаскольский отметил, что трансграничные картели характеризуются "своей продолжительностью", они затрагивают наиболее важные, социально значимые сектора экономики, их сложно как выявить, так и расследовать. "Это связано, в том числе с несовершенством правовой базы и отсутствием универсальных механизмов антимонопольных органов при антикартельном правоприменении", - указал он.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.