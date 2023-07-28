Она составила почти 105 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль РЖД по РСБУ за I полугодие выросла в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 104,75 млрд рубля, говорится в отчете компании.

Выручка холдинга выросла на 20,8% - до почти 1,3 трлн рублей.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров в ходе ПМЭФ сообщал, что РЖД не будут выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2022 год и в течение следующих нескольких лет для сбалансирования инвестпрограммы. В начале ноября 2022 года правительство РФ утвердило инвестиционную программу РЖД на 2023 год. Общий объем инвестпрограммы РЖД на текущий год станет рекордным по размеру - свыше 1,070 трлн рублей.

Учредителем и единственным акционером РЖД является Российская Федерация. Уставный капитал РЖД сформирован учредителем путем внесения в него имущества и имущественных комплексов организаций федерального железнодорожного транспорта.