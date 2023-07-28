28 июля, 14:23

Проекты пяти резидентов на сумму 8,56 млрд рублей одобрены правкомиссией по развитию ДФО

Два проекта будут реализованы резидентами территории опережающего развития "Амурская".

ТАСС, 28 июля. Проекты пяти резидентов на общую сумму 8,56 млрд рублей одобрены для реализации на территориях с преференциальными режимами президиумом правкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Всего в преференциальных режимах Дальнего Востока реализуется 2 819 инвестиционных проектов. 646 из них введено в эксплуатацию, создано 119 тыс. рабочих мест. В экономику макрорегиона вложено 3,2 трлн рублей инвестиций. За восемь лет инфраструктурную поддержку получили 29 проектов на общую сумму 44,8 млрд рублей, в том числе 13 приоритетных проектов, отобранных президиумом, - 29,4 млрд рублей. Сегодня рассмотрим заявки еще пяти резидентов на общую сумму 8,56 млрд рублей", - приводятся слова Трутнева в сообщении.

Поясняется, что два проекта будут реализованы резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Амурская". Так, компания "Жилой микрорайон" построит жилой микрорайон в городе Свободном. "Газпром гелий сервис" создаст комплекс по производству сжиженного природного газа, производительность которого на первой очереди составит 1,5 тыс. кг/час.

В Приморском крае "Русагро-Приморье" реализует проект по созданию вертикально интегрированного свиноводческого кластера в ТОР "Михайловский". Резидент свободного порта Владивосток "Морской порт "Суходол" построит новый специализированный порт. Также одобрена заявка инвестора Республики Бурятия - компании "Озерное", которая завершает строительство горно-обогатительного комбината в Еравнинском районе.

"Выделяя средства на инфраструктуру, мы должны быть уверены в том, что проекты будут успешно реализованы, а инфраструктура, создаваемая при поддержке государства, - востребована, что предприятия принесут реальную пользу экономике регионов", - приводит пресс-служба аппарата слова Трутнева. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация