Глава германской АдГ выступил за возобновление поставок газа и нефти из России

Ответственность за ситуацию с отсутствием российских ресурсов Тино Хрупалла возложил на главу Минэкономики ФРГ Роберта Хабека

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. ФРГ нуждается в диверсификации энергопоставок, импорт из России должен быть частью энергопакета. Такое мнение выразил сопредседатель правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла.

"Мы требуем большого и свободного выбора энергоносителей, - сказал он, выступая на съезде АдГ в Магдебурге. - В том числе газ и нефть из России должны вновь стать доступными. Мы против экономической войны против России. Ответственные за атаку на "Северные потоки" должны понести ответственность, кто бы это ни был. Это нападение должно быть расследовано".

Ответственность за ситуацию с отсутствием российских ресурсов он возложил на главу Минэкономики ФРГ, представителя партии "зеленых" Роберта Хабека, который "еще с 2016 года" хотел сократить энергопоставки из РФ. Хрупалла считает, что министр "использовал в качестве повода" боевые действия на Украине, чтобы отказаться от российского импорта.

"Теперь же "Северный поток" взорван США, Норвегией или Украиной, трубы лежат на морском дне, а мы импортируем дорогой "грязный" газ, добытый методом фрекинга", - утверждал сопредседатель правой партии, не приведя никаких уточняющих данных.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - один был поврежден в результате диверсии в Балтийском море, а второй так и не был сертифицирован германской стороной.

О взрывах на "Северных потоках"

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Следствие также ведется в ФРГ.

8 февраля американский публицист Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российские газопроводы заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции якобы принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности. В Белом доме категорически опровергли сведения такого рода.

Позже в германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некой "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. Киевские власти причастность категорически отрицают.

Как сообщила в середине июня нидерландская вещательная компания "Недерландсе омруп стихтинг", сведения о подготовке подрыва газопроводов были получены от информатора еще в июне 2022 года. Ведомство незамедлительно передало полученные сведения коллегам из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а также нескольким европейским странам, в числе которых была названа Германия. Как писала Die Zeit, ЦРУ после этого предостерегло украинскую сторону от осуществления теракта.