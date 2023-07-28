Новый резидент ОЭЗ "Орел" будет производить картофельную продукцию для "Вкусно - и точка"

Запуск нового предприятия запланировали на II квартал 2025 года

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый резидент особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Орел", расположенной в Мценском районе Орловской области, намерен ежегодно производить до 100 тыс. тонн картофельной продукции, в том числе для ресторанов "Вкусно - и точка". Запуск нового предприятия запланирован на II квартал 2025 года, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Орловской области.

"Компания "Гранд Фрайз" получила официальный статус резидента и включена в реестр резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Орел". Компания планирует строительство предприятия по глубокой переработке картофеля и последующему производству картофеля фри и картофельных оладий. Ежегодный объем производства составит до 100 тыс. тонн готовой продукции. Продукция будет поставляться в рестораны "Вкусно - и точка", а также в другие сегменты рынка оказания услуг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на II квартал 2025 года. Новая промышленная линия позволит выпускать несколько видов готовой продукции - картофель фри, картофельные дольки, картофельный брусок, хашбраун и другие виды продукции. Кроме того, на современном высокотехнологичном предприятии будет создано более 300 новых рабочих мест.

Согласно информации на сайте правительства Орловской области, решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в регионе было принято в 2019 году. Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Орел" составит более 9,2 млрд рублей. Будет создано около 2 тыс. рабочих мест.