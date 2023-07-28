Глава ФАС допустил дальнейшее повышение норматива продаж топлива на бирже

Максим Шаскольский считает необходимым повышение этого показателя "хотя бы на 1%"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский допускает дальнейшее повышение норматива продаж топлива на бирже. Об этом он заявил журналистам в кулуарах саммита Россия - Африка.

"Ну, пока хотя бы на 1% надо повысить. Мы подписали совместный приказ - я подписал, во всяком случае, Минэнерго подпишет, Минюст зарегистрирует - уже станет лучше. Посмотрим, какой будет результат. Может быть, можно еще повышать. Это очень неточный момент. То есть, когда благополучная ситуация, на бирже продается больше, чем те нормативы, которые установлены. То есть нужно увеличивать биржевую торговлю, нужно увеличивать объемы производства", - сказал он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах саммита Россия - Африка сообщил журналистам, что Минэнерго РФ уже подписало норматив об увеличении продажи бензина на бирже на 1 п.п., мера будет работать с сентября. Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива. Таким образом, в случае введения нового норматива обязательный объем реализации бензина через биржу достигнет 13%, а дизеля - 9,5%.

Ранее с предложением об увеличении нормативов продаж бензина и дизеля выступила ФАС на фоне роста биржевых цен на топливо до рекордных значений. Вице-премьер РФ Александр Новак поддержал это предложение, а также поручил обсудить возможность дальнейшего наращивания нормативов в случае обострения рыночной ситуации.

Начиная с середины мая 2023 года, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрировали рост до рекордных значений. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%, при этом объем его реализации в первом полугодии, по данным СПбМТСБ, снизился на 11,2%.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.