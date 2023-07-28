В ФАС заявили о работе по теме дисбаланса между доходами людей и ценами в новых регионах

Глава ведомства Максим Шаскольский отметил, что не может пока поделиться деталями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ведет работу по вопросу дисбаланса между низкими доходами людей и высокими ценами на новых территориях России, сообщил журналистам глава ведомства Максим Шаскольский на полях саммита Россия - Африка.

"В этом направлении необходимая работа проводится", - сказал он, добавив, что не может пока поделиться деталями.

В апреле президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что необходимо устранить дисбаланс между скромными доходами людей и высокими ценами, возникший на новых территориях страны. При этом глава государства отметил, что в один день этого не сделать, добавив, что "уровень доходов [граждан] связан с уровнем развития экономики и соответствующими доходами от уровня развития экономики, и это генеральный путь".

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.