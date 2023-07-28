ФАС фиксирует случаи заключения картельных сговоров при помощи искусственного интеллекта

При этом глава ведомства Максим Шаскольский уточнил, что пока это не слишком распространенная практика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует случаи использования искусственного интеллекта при заключении антиконкурентных соглашений, в том числе картельных сговоров. Об этом журналистам на полях саммита Россия - Африка заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

"Речь идет об использовании программных комплексов, которые позволяют даже без участия человека изучать поведение конкурентов и формировать ценовые условия, которые могут наносить ущерб потребителям. Это сложный механизм, но мы видим, что они (программные комплексы - прим. ТАСС) используются, в том числе и картели могут таким образом заключаться, на торгах, например. То есть, если раньше конкуренты могли аккуратно действовать, не знали, как себя ведут их конкуренты, осторожны были в цене, то сейчас искусственный интеллект обрабатывает информацию и формирует какой-то результат, который негативно сказывается на цене, но приносит сверхдоход тому, кто использует эту программу", - сказал Шаскольский.

При этом глава ФАС уточнил, что пока это не слишком распространенная практика.

О саммите

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.