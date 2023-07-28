28 июля, 14:32,
обновлено 28 июля, 14:53

ЕС расширил санкции против России

AP Photo/ Virginia Mayo
© AP Photo/ Virginia Mayo

В черный список Брюсселя попали семь человек и пять организаций РФ

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против России из-за конфликта на Украине, добавив в черный список семь человек и пять организаций РФ. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

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"Ввиду серьезности ситуации Совет [ЕС] считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в нем. В черный список внесены Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура", а также их основатели и руководители. 

Теги:
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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