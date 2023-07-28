ЕС расширил санкции против России

В черный список Брюсселя попали семь человек и пять организаций РФ

БРЮССЕЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против России из-за конфликта на Украине, добавив в черный список семь человек и пять организаций РФ. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС", в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Ввиду серьезности ситуации Совет [ЕС] считает, что в список следует добавить семь лиц и пять организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в нем. В черный список внесены Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура", а также их основатели и руководители.