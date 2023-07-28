Катар выделил Украине $20 млн на поддержку инициативы по экспорту зерна

Министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани выразил надежду на облегчение африканским странам доступа к сельскохозяйственной продукции с помощью этой инициативы

ДУБАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Доха предоставила Киеву $20 млн, которые предназначены для поддержки продовольственной инициативы "Зерно с Украины" (Grain from Ukraine). Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Киеве.

"Катар приветствует каждую целевую программу и любой проект, направленный на укрепление продовольственной безопасности и разработку решений в области устойчивого развития. В частности, Катар выделил $20 млн на поддержку гуманитарной инициативы "Зерно с Украины", которая должна облегчить африканским странам доступ к сельскохозяйственной продукции", - сказал премьер, выступление которого транслировал телеканал Al Jazeera.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также объявил о выделении Украине гуманитарной помощи в размере $100 млн, о чем ранее написал Шмыгаль в Telegram-канале. Как пояснил катарский премьер, эта сумма будет предназначена для реализации проектов, направленных на смягчение гуманитарных последствий конфликта, таких как восстановление медицинских и образовательных учреждений, обеспечение доступа к питьевой воде, а также разминирование территорий, на которых велись боевые действия. Кроме того, глава правительства сообщил, что в течение 2023 года эмират предоставит украинским студентам 50 стипендий для обучения в катарских университетах.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил программу "Зерно с Украины", выступая осенью 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати. Она предусматривает, что страны, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее нуждающимся странам. Первое судно в рамках программы доставило в Эфиопию 25 тыс. тонн пшеницы в начале декабря.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН прекратила действие 17 июля. Москва, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся ее часть договоренностей так и не была выполнена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова вернуться к сделке, но лишь когда относящаяся к Москве часть соглашения будет воплощена в жизнь.