В России появятся нормативы для беспилотных авиационных систем в течение года

Их апробация и адаптация займет еще около двух-трех лет, сообщил директор НТИ Дионис Гордин

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Нормативные документы, регламентирующие управление беспилотными авиационными системами (БАС), появятся в России в течение года. Их апробация и адаптация займет еще около двух-трех лет, сообщил журналистам в кулуарах образовательного интенсива "Архипелаг 2023" инвестиционный директор АНО "Платформа национальной технологической инициативы" (НТИ) Дионис Гордин.

"Самые яркие и очевидные вещи произойдут в течение года. Любой нормативный акт имеет срок создания, срок апробации, срок адаптации, поэтому в среднем я ожидаю, что в течение года львиная доля самых важных нормативных актов будет принята, еще 2-3 года они будут проходить адаптацию, верификацию, что совершенно нормально для подобных вещей", - пояснил Гордин, отвечая на вопрос, когда появятся регламенты.

Он добавил, что сейчас НТИ совместно с Минтрансом и другими органами федеральной исполнительной власти занимается разработкой нормативов для сферы БАС, которые, в частности, будут учитывать разрешительную документацию для дронов и установку для каждого из них воздушного коридора. "Безопасность - очень многофакторное явление, которое должны понимать, учитывать, чья машина, ее идентифицировать", - подчеркнул Гордин.

Об "Архипелаге"

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В этом году "Архипелаг" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. На "Архипелаге" будут организованы более 100 соревнований. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и "Университет 2035".