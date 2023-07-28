Захарова считает, что Запад уже не является уникальным экономическим полюсом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны слишком много уделяли времени идеологическим догмам и просто не заметили, как все ушли вперед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Западные страны более не являются уникальным экономическим и технологическим полюсом, оказывающим влияние на другие мировые центры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на втором саммите Россия - Африка.

"Запад более не является уникальным экономическим и технологическим полюсом, который оказывал бы решающее влияние на другие мировые центры: Россию, Китай, Индию, страны Африки", - заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что западные страны слишком много уделяли времени идеологическим догмам, придумали новые, несуществующие, оторванные от реальности идеологические концепции и просто не заметили, как все ушли вперед. "К сожалению, они слишком ударились в самолюбование, чтобы заметить, как безнадежно отстали по целому ряду вопросов", - отметила она.

"Сегодня человечество переживает, без преувеличения, эпоху революционных перемен или эволюционных перемен. Возможно, гибрид революционно-эволюционных перемен. Рождается более справедливый, многополярный мир, - уточнила дипломат. - Такие трансформации, конечно, вызывают у бывших мировых гегемонов неприятие и активное агрессивное противодействие".

Захарова добавила, что Запад пытается любыми средствами устранить конкурентов и остановить естественный ход истории. "Нашу страну как независимого, сильного, геополитического конкурента, отстаивающего справедливый миропорядок, пытаются подавить, изолировать, наказать, даже, как они говорят, нанести нам стратегическое поражение. Тщетность и бесперспективность таких усилий абсолютно очевидны", - констатировала дипломат.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.