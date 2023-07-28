Счетная палата организует серию семинаров и круглых столов для аудиторов из стран Африки

И. о. председателя палаты Галина Изотова отметила востребованность у африканских партнеров появившегося по инициативе России Университета международной организации высших органов аудита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Счетная палата РФ планирует провести круглые столы и семинары с участием аудиторов из африканских стран. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя палаты Галина Изотова в интервью ТАСС на полях Экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка.

"В ближайшие годы планируем провести целую серию очных и дистанционных семинаров и круглых столов с представителями различных африканских государств. Нам интересно обсудить широкий спектр тем - от методологии аудита и развития компетенций сотрудников ВОА (высших органов аудита - прим. ТАСС) до особенностей контрольной деятельности в отдельных предметных областях, например, в сфере аудита целей устойчивого развития", - сказала Изотова.

И. о. председателя Счетной палаты РФ отметила востребованность у африканских партнеров появившегося по инициативе России Университета международной организации высших органов аудита. За два года число студентов цифровой платформы университета выросло с 1 тыс. до 5,5 тыс., а количество онлайн-курсов достигло 150.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, является "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй Медиафорум Россия-Африка.