И. о. главы Счетной палаты планирует встретиться с руководством органов аудита Ирана и ОАЭ

Кроме того, в сентябре состоится 20-я сессия Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств - участников СНГ, где палата исполняет функции секретариата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова планирует встретиться с руководителями высших органов аудита Ирана и ОАЭ. Об этом она сообщила в интервью ТАСС на полях экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия - Африка.

"Рассчитываем на контакты в ближайшем будущем с руководством ВОА (высших органов аудита - прим. ТАСС) ОАЭ и Ирана. Надеюсь, в 2024 году мы сможем очно встретиться с госаудиторами и из других стран Азии, Латинской Америки и, как я уже говорила, Африки", - заявила Изотова.

Кроме того, в сентябре состоится 20-я сессия Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств - участников СНГ, где Счетная палата РФ исполняет функции секретариата.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит второй Медиафорум Россия - Африка.