Росатом заявил, что стройка АЭС "Эд-Дабаа" в Египте станет крупнейшей на планете

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил, что ее площадь составит 57 кв. км

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Ожидаемая в ноябре заливка первого бетона на четвертом энергоблоке строящейся атомной станции "Эд-Дабаа" в Египте сделает ее крупнейшей стройкой на планете, в том числе по площади в 57 кв. км. Об этом заявил журналистам на форуме Россия - Африка генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы очень рассчитываем, что египетский регулятор нам выдаст лицензию и на четвертый энергоблок, и в ноябре мы сможем провести уже окончательный, знаковый "первый бетон" на четвертом блоке. И это станет крупнейшей стройкой на планете. Крупнейшая она еще и по своим масштабам: примерно 57 кв. км - уникальная величина египетской строительной площадки", - сказал Лихачев.

По его словам, сегодня на стройке работают 8,5 тыс. человек. При этом до конца года планируется увеличить численность персонала в два раза.

"Приятно отметить, что 50 на 50% примерно соотношение российских работников и работников египетских компаний. Примерно так же делится освоение первых контрактов на общестроительных работах, и мы будем максимально содействовать увеличению локализации, доли египетских компаний в этом проекте", - добавил глава Росатома.

Он также отметил, что на площадку первого блока прибыло ядерное оборудование - ловушка расплава топлива, ее установка начнется осенью.

В 2022 году сообщалось, что крупнейшей атомной стройкой в мире является сооружение четырех энергоблоков турецкой АЭС "Аккую".

О проекте

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.

О форуме

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.