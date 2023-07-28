Аргентина и МВФ достигли соглашения о выделении нового транша в $7,5 млрд

Как уточнили в международной организации, Буэнос-Айрес "получит доступ к $7,5 млрд, как только будут завершены пятый и шестой обзоры"

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 июля. /ТАСС/. Правительство Аргентины и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о продолжении механизма расширенного кредитования и выделении нового транша в размере $7,5 млрд.

"Власти Аргентины и специалисты МВФ достигли соглашения на уровне персонала о пятом и шестом обзорах в рамках соглашения о 30-месячном механизме расширенного кредитования", - говорится в заявлении фонда, опубликованном в пятницу. Как уточнили в международной организации, Аргентина "получит доступ к $7,5 млрд, как только будут завершены пятый и шестой обзоры".

Специалисты МВФ отметили, что с момента прошлого анализа, который завершился 31 марта, "экономическая ситуация в Аргентина стала очень сложной". "Ключевые цели программы к концу июня не были выполнены из-за более сильного, чем ожидалось, влияния засухи, а также из-за отклонений и задержек в реализации [экономической] политики", - добавили в фонде. В ходе переговоров МВФ и Аргентине согласовали пакет мер, направленный на "улучшение бюджетной устойчивости".

В конце января 2022 года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в $44 млрд. В апреле 2023 года министр экономики страны Серхио Масса сообщил, что собирается обсудить с фондом изменение одобренной для Аргентины экономической программы в условиях резкого ослабления песо.

Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.