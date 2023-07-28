Ксения Юдаева станет советником главы ЦБ

Она покидает пост первого заместителя председателя Банка России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ксения Юдаева покидает пост первого заместителя председателя Банка России, с 1 августа 2023 года она переходит на должность советника председателя ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

При этом Юдаева остается членом совета директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ. "Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных. Также в сфере ответственности Ксении Юдаевой будет взаимодействие с научным и экспертным сообществом, университетами по образовательным и исследовательским вопросам", - следует из сообщения.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин будет контролировать и координировать работу Службы анализа рисков.