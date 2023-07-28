На Ставрополье урожайность гороха увеличилась в 1,6 раза

В регионе собрали 628 тыс. тонн этой агрокультуры

ПЯТИГОРСК, 28 июля. /ТАСС/. Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края завершили уборку гороха, собрав рекордные 628 тыс. тонн, в 2023 году урожайность увеличилась в 1,6 раза, почти до 30 центнеров с 1 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"По оперативным данным валовой сбор составил 628 тыс. тонн, при средней урожайности 29,9 ц/га, показатель кратно превышает прошлогодний (2022 год - 19,1 ц/га). Предыдущий рекорд в 619 тыс. тонн был поставлен в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что горохом засеяно в крае 211 тыс. га. Больше всего этой агрокультурой засеяны поля Ипатовского, Петровского и Красногвардейского округов. Лидером по урожайности является Кочубеевский округ с показателем в 36,8 ц/га.

"В Ставропольском крае горох возделывается повсеместно. Он хороший предшественник для большинства полевых культур, так как меньше других истощает почву азотом при формировании одинакового урожая. Способствуя улучшению почвенного плодородия как парозанимающая культура, он обеспечивает возможность минимализации обработки почвы, уменьшает количество обработок по сравнению с чистыми парами в 1,5-2 раза", - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, увеличение посевных площадей и наращивание объема сельхозпродукции - одна из центральных задач, которую ставит перед краевым минсельхозом губернатор Владимир Владимиров. Реализоваться цели помогает государственная поддержка. Так, за счет средств бюджета Ставропольского края благодаря госпрограмме "Развитие сельского хозяйства" в 2023 году аграрии получили 136,4 млн рублей субсидий на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства.