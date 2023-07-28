Страны Африки получили подтверждение, что РФ может поставить зерно бесплатно

Азали Ассумани заявил, что Москва создала оптимальные условия, чтобы саммит Россия - Африка прошел успешно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Страны Африки получили на саммите подтверждение, что российское зерно может быть поставлено бесплатно. Об этом заявил в заключение саммита председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

"Мы обсуждали вопрос зерна, зерновых, их поставок. Президент России [Владимир Путин] сказал нам, что готов помочь даже бесплатно, есть попытки разблокировать текущую ситуацию <…>. Президент России продемонстрировал, что готов нам помочь в сфере поставок зерновых", - сказал он.

"Мы знаем, что происходит конфликт между РФ и Украиной, это влияет на глобальную экономику", - добавил он.

Результаты встреч

Африканские страны удовлетворены результатами встреч с представителями РФ на саммите в Санкт-Петербурге, заявил Ассумани.

"Считаю, что нас ждет успех. И мы очень благодарны, удовлетворены результатами наших встреч", - сказал глава Афросоюза.

Ассумани отметил, что после первого саммита Россия - Африка реализация проектов между РФ и странами Африканского континента была приостановлена. "В ходе этого саммита мы сказали, что нужно создать механизм, который поможет нам добиться большего и подвести черту. Понять, что нам удалось сделать, а что нет. И как исправлять наши ошибки", - заключил он.

Благодарность России

Россия создала оптимальные условия, чтобы саммит Россия - Африка прошел успешно, заявил Ассумани.

"Я могу вас поблагодарить искренне, спасибо, дорогой брат, - обратился он к президенту РФ Владимиру Путину. - Благодарю также структуры Российской Федерации и российский народ за этот братский и очень теплый прием. Особенно хочу отметить оптимальные условия, которые были созданы для того, чтобы этот саммит стал настоящий успехом".

"Еще раз, господин президент, большое спасибо вам! Я хочу также вас поздравить, потому что все те решения, которые вы приняли, вы о них не пожалеете. Вы действительно добились успеха. Успеха для президента Путина, но также и успеха для нас, африканцев. Если Россия выигрывает, выигрывает и Африка", - заключил Ассумани.

Он добавил, что отношения Африки и России складывались десятилетиями и будут развиваться и дальше.

"Мы знаем, что друзья познаются в беде, и именно когда Африка находилась в сложной ситуации, в период рабства, период колонизации и период апартеида, Россия всегда ей помогала, и это была одна из первых стран, которая оказала нам помощь в борьбе с колонизацией, апартеидом и рабством", - подчеркнул глава Афросоюза.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.