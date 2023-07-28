В НТИ оценили потенциальный рынок беспилотников в России в 1 трлн рублей

Инвестиционный директор организации Дионис Гордин отметил, что в ближайшие годы инвестиции в этот рынок будет составлять сотни миллиардов рублей

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Рынок БПЛА в России потенциально оценивается в 1 трлн рублей. В ближайшие годы инвестиции в этот рынок будет составлять сотни миллиардов рублей, сообщил журналистам в кулуарах образовательного интенсива "Архипелаг 2023" Дионис Гордин, инвестиционный директор АНО "Платформа национальной технологической инициативы (НТИ)".

"Потенциал гораздо больше, чем объем, который есть сейчас - это очевидно совершенно, вы знаете, что скоро будет создан нацпроект, сейчас в финальной фазе находится. Так вот, тот рынок, который оценен, порядка триллиона, и, очевидно, что инвестиционные деньги, которые потребуются для этого, примерно в таком же масштабе находятся", - пояснил Гордин.

По его словам, в ближайшие год-два инвестиции в сферу БАС составят сотни миллиардов рублей. Он отметил, что разрабатываемый нацпроект будет включать льготы для производителей беспилотников, для предпринимателей в этой сфере, льготы под научные разработки для компаний.

Ранее сообщалось, что объем рынка беспилотных авиационных систем в России к 2035 году может составить более миллиона единиц. Это следует из стратегии развития беспилотной авиации РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Ежегодный проектно-образовательный интенсив "Архипелаг" объединяет экспертов технологических рынков и институтов развития, а также команды российских вузов и стартапов. Участие в нем позволяет авторам перспективных проектов проработать свои инициативы в рамках акселерационных программ, найти инвесторов и грантовую поддержку.

В этом году "Архипелаг" проходит с 28 июля по 7 августа в Новосибирске и Новосибирской области. Участники будут работать над задачами развития области беспилотных авиационных систем, повышения качества жизни людей и социального развития. На "Архипелаге" будут организованы более 100 соревнований. Организаторами интенсива выступают Платформа НТИ, правительство Новосибирской области, Агентство стратегических инициатив, Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.