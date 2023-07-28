Севастополь будет развивать сотрудничество с городом Энтеббе в Уганде

Стороны намерены сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 июля. /ТАСС/. Севастополь в пятницу на полях форума Россия - Африка подписал первое в новейшей истории соглашение с муниципалитетом города Энтеббе Республики Уганда, предусматривающее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принимает участие в работе форума в дистанционном формате, в Санкт-Петербурге по его поручению работают замгубернатора Мария Литовко и директор департамента экономического развития Денис Профатилов.

"В ходе встречи в формате видео-конференц-связи Развожаев и мэр муниципалитета города Энтеббе Фабриса Бреда Рулинда обсудили расширение сотрудничества и подписали первое в новейшей истории соглашение с муниципалитетом. Оно предусматривает связи в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах. Севастопольские предприниматели уже выразили свою заинтересованность, среди них - участники рыбопромышленного кластера", - говорится в сообщении.

Представители города Энтеббе ответили согласием на приглашение Развожаева посетить Севастополь. "Я хотел бы приехать в Севастополь и обсудить с вами детали, касающиеся морской сферы, а также экологии и образования. Наши люди очень ценят образование и хотят развиваться в области науки", - цитирует мэра муниципалитета Энтеббе пресс-служба города.