Российские 5D-принтеры будут поставлять в Зимбабве, ЮАР и Камерун

Соучредитель предприятия "Стереотек" Анатолий Тулаев отметил, что в планах открыть представительства по продаже 5D-принтеров

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Меморандум о сотрудничестве в сфере развития технологии 5D-печати подписан на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге между российским предприятием "Стереотек" и африканской компанией The Garden Gur. В планах открыть представительства по продаже 5D-принтеров в Южно-Африканской Республике, Зимбабве и Камеруне, сообщил ТАСС соучредитель "Стереотек" Анатолий Тулаев.

"Сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере развития технологии 5D-печати между нами [компанией по производству 5D-принтеров "Стереотек"] и компанией The Garden Guru, страна Зимбабве. В дни работы форума была разработана дорожная карта дальнейших шагов. Они [The Garden Guru] заинтересованы в том, чтобы открыть представительства нашей компании на территории Южно-Африканской Республики, Зимбабве и Камеруна. Африканский континент ждет поставки 5D-принтеров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что африканские партнеры в своей стране работают по трем направлениям - добыче золота, топливной сфере, а также ландшафтному дизайну. На первом этапе сотрудничества "Стереотек" будет работать над развитием "цифровой библиотеки деталей" для африканской компании. Следующим шагом будет стоять вопрос о количестве самих принтеров, которые закупит The Garden Guru.

"По сути это наши "братья по санкциям", и они в таких же условиях находятся, как и Россия. Им приходится находить решения в случаях, когда запчасти выходят из строя непрогнозируемо. Компании встречаются с проблемами поставок запчастей, отсутствием их на складе для оборудования своих производств", - сказал Тулаев.

В октябре 2022 года в Волгограде было запущено первое в мире производство 5D-принтеров "Стереотек". Принтеры предназначены для выпуска деталей промышленного оборудования и аналогов импортных комплектующих для работы промышленных предприятий. Основное визуальное отличие 5D- от 3D-принтеров - наличие двух дополнительных степеней свободы машины - двух осей, что позволяет наклонять и вращать деталь в процессе ее производства, реализуя новую технологию за счет иного формирования слоев изделия. Это дает возможность производить более прочные детали из сложных конструкционных полимеров. Технология обеспечивает оперативное производство готовых изделий непосредственно на производстве.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.